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В Южно-Сахалинске отремонтировали 170 жилых домов

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В Южно-Сахалинске подводят итоги капитального ремонта домов. В этом году привели в порядок 170 зданий, из которых 130 — в рамках региональной программы и 40 — муниципальной.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе городской администрации, работы еще продолжаются. Их планируют завершить до конца года.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства Евгения Золотова, в этом году были проведены работы по капремонту фасадов 50 домов и порядка 100 крыш. В 30 домах были обновлены сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Параллельно с завершением программы этого года идет работа над формированием перечня домов, в которых проведут ремонт в 2020 году. На первом этапе в список включены 10 домов.

Кроме того, в следующем году планируется начать восстановление архитектурного облика домов по улице Ленина.

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