Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Иркутской области

В Качугском районе Иркутской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла вечером во вторник, 10 декабря, в районе деревни Куницына. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Toyota, в котором находились семь пассажиров, и грузовой автомобиль, пишет IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили два пассажира и водитель микроавтобуса. Все они были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.