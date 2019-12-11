Больницу на Сахалине переформатируют после проверки

В Сахалинской области проводится проверка медицинских учреждений. Первые результаты показали необходимость переформатирования областной клинической больницы.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Сахалинской области, областная больница возглавила список учреждений, участвующих в проверке.

Начальник отдела ведомственного контроля регионального минздрава Константин Горфункель рассказал, что с учетом выявленных нарушений была проверена работа среднего медицинского звена по хранению лекарств и медизделий. Замечания были выявлены в нескольких отделениях, что недопустимо, подчеркнул Горфункель.

В ходе работы над ошибками в режиме беспрерывной сессии разбирался каждый пункт. Своим опытом делились медицинские работники из других отделений с высокими показателями. Помощь также оказали представители минздрава и других медорганизаций.

«Мы ставим себе цель развить лучшую модель оказания медицинской помощи. Это амбициозная задача, но, если мы не устраним проблемы, которые годами не решались, а врачи, медсестры боялись их выплеснуть под страхом осуждения, мы будем постоянно спотыкаться и топтаться на одном уровне. Мы хотим навести порядок, поэтому надо знать — минздрав уделяет этим проблемам значительное внимание», — заявил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Ранее в этот же день сообщалось, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный Фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.