Электричка насмерть сбила женщину в наушниках в Саратове

В Саратове следователи начали проверку по факту гибели женщины при наезде электрички. По предварительным данным, она переходила пути в наушниках.

Инцидент произошел в Ленинском районе на перегоне Площадь Ленина–Молодежная. По данным правоохранительных органов, 29-летняя женщина переходила пути в установленном месте, однако на запрещающий сигнал светофора. В это время к переходу приближалась электричка. Локомотивная бригада заметила пешехода, подала звуковые и световые сигналы, при этом машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В следственном комитете уточнили, что женщина была в наушниках. Кроме того, горожане уточняют, что считают данный переход небезопасным.

В конце октября сообщалось, что в Свердловской области грузовой поезд сбил двух школьниц, которые переходили пути в неположенном месте. Одна девочка погибла на месте, вторая скончалась в больнице.