Жители Тамбова смогут бесплатно звонить с таксофонов

В Тамбове звонки с уличных таксофонов на стационарные и мобильные телефоны станут бесплатными. Также горожане смогут вызывать экстренные службы.

Всего в Тамбове установлено четыре таксофона. Они располагаются на улицах Интернациональной, Советской, бульваре Энтузиастов и на Привокзальной площади. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Воспользоваться таксофоном жители города могут бесплатно. Звонить можно на стационарные телефоны, а также по номерам российских мобильных операторов.

В администрации Тамбова уточнили, что междугородние звонки осуществляются бесплатно. Однако для международных вызовов придется оплатить услугу.