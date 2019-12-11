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Жители Тамбова смогут бесплатно звонить с таксофонов

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В Тамбове звонки с уличных таксофонов на стационарные и мобильные телефоны станут бесплатными. Также горожане смогут вызывать экстренные службы.

Всего в Тамбове установлено четыре таксофона. Они располагаются на улицах Интернациональной, Советской, бульваре Энтузиастов и на Привокзальной площади. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Воспользоваться таксофоном жители города могут бесплатно. Звонить можно на стационарные телефоны, а также по номерам российских мобильных операторов.

В администрации Тамбова уточнили, что междугородние звонки осуществляются бесплатно. Однако для международных вызовов придется оплатить услугу.

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