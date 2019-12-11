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Коллекторы назвали сферы с наибольшим количеством просрочек по кредитам

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Фото: ТАСС/Вадим Жернов
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Портфель долгов россиян составляет около 17 трлн рублей, уровень просроченных кредитов по российским стандартам бухгалтерского учета составляет около 700 млрд — это около 5% от всех долгов. Больше всего денег по кредитам россияне должны за автомобили. Об этом 11 декабря в беседе с НСН заявил президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, больше всего просрочек у россиян накопилось по автокредитам — 17%, а также по кредитным картам — 14%. Просрочки по потребительским кредитам составляют 68%, по ипотеке — 0,6%.

Мехтиев также отметил, что доля долгов по ЖКХ в работе коллекторских агентств всегда была мала. В настоящее время, по его словам, она составляет свыше 1 трлн рублей, как и просрочки по банковским кредитам и микрозаймам.

4 декабря «Известия» сообщали, что депутаты Госдумы до конца января 2020 года разработают законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

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