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Полиция начала проверку видео с матом мэра Липецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники МВД и прокуратуры начали проверку резонансной видеозаписи, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина нецензурно выражается по поводу реконструкции парка. Об этом пишет «РИА Новости» в среду, 11 декабря.

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С просьбой изучить данную видеозапись в прокуратуру ранее обратился депутат областного липецкого совета Олег Хомутинников.

«Обращение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящий момент по нему проводится проверка», — сообщили журналистам в управлении регионального МВД.

Как рассказала сама Уваркина 7 декабря, она приехала в парк 3 декабря в 9:00 и увидела, что на объекте практически не было строителей, а техника не работала. Возмущенная этим фактом, она записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Уваркина также подчеркнула, что всё было сказано на эмоциях.

Ролик с записью, на котором женщина матерится, оценивая неудовлетворительную работу, появился вечером в пятницу в липецком telegram-канале «Чернозем». Запись разошлась по пабликам и получила широкий резонанс.

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