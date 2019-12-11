Путин поручил не затягивать с новой программой патриотического воспитания

Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам не затягивать подготовку новой программы патриотического воспитания. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «РИА Новости».

«Прошу не затягивать работу по подготовке нового документа», — сказал российский лидер в ходе заседания оргкомитета «Победа», добавив, что патриотичная повестка должна укреплять «проверенные базовые ценности».

Как стало известно в сентябре, в Краснофлотском районе Хабаровска появился Центр патриотического воспитания. Там школьники и студенты будут осваивать приемы рукопашного боя, заниматься авиамоделированием и исторической реконструкцией. Из муниципального бюджета было выделено более 5 млн рублей на ремонт пустующего помещения в жилом доме и покупку оборудования.

29 октября сообщалось, что Всероссийский молодежный патриотический слет пройдет в Сахалинской области в сентябре следующего года. На мероприятие приедет Путин. При подготовке к слету особое внимание уделят семьям с детьми и созданию инфраструктуры на земельных участках, которые получают многодетные и участники программы «Дальневосточный гектар».