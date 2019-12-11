Time назвал человеком года Грету Тунберг

Американский журнал Time назвал человеком года юную экоактивистку из Швеции Грету Тунберг. В издании заявили, что в этом году климатический кризис превратился в один из главных элементов повестки дня и никто не сделал для этого больше, чем она.

Знаковые перемены редко происходят без влияния сильных личностей, говорится в посте в Instagram журнала.

Кроме шведской школьницы, в шорт-лист журнала Time входили спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси; основатель Facebook Марк Цукерберг; президент США Дональд Трамп; американская футболистка Меган Рапино; анонимный офицер ЦРУ, инициировавший расследование, которое привело к слушаниям об импичменте Трампу; председатель КНР Си Цзиньпин.

Журнал традиционно называет человека года в последнем декабрьском номере. Звание присуждается с 1927 года. Первым его лауреатом был летчик Чарльз Линдберг, совершивший первый в истории одиночный перелет через Атлантику. Иногда звание вручается не личности, а группе людей — например, в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo.

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала известна на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.