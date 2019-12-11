Time назвал человеком года Грету Тунберг
Американский журнал Time назвал человеком года юную экоактивистку из Швеции Грету Тунберг. В издании заявили, что в этом году климатический кризис превратился в один из главных элементов повестки дня и никто не сделал для этого больше, чем она.
Знаковые перемены редко происходят без влияния сильных личностей, говорится в посте в Instagram журнала.
This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world's agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth's existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME's 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
Публикация от TIME (@time) 11 Дек 2019 в 4:45 PST
Кроме шведской школьницы, в шорт-лист журнала Time входили спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси; основатель Facebook Марк Цукерберг; президент США Дональд Трамп; американская футболистка Меган Рапино; анонимный офицер ЦРУ, инициировавший расследование, которое привело к слушаниям об импичменте Трампу; председатель КНР Си Цзиньпин.
Журнал традиционно называет человека года в последнем декабрьском номере. Звание присуждается с 1927 года. Первым его лауреатом был летчик Чарльз Линдберг, совершивший первый в истории одиночный перелет через Атлантику. Иногда звание вручается не личности, а группе людей — например, в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo.
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала известна на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.