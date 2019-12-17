Отделение от регионов: банки сократили темпы закрытия нестоличных офисов
В 2019 году темпы сокращения банковских отделений в России резко замедлились. В январе–ноябре было закрыто всего 2,1% офисов по сравнению со средними 8,6% в 2015–2018 годах, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировали «Известия». В дальнейшем кредитные организации продолжат урезать сети, хоть и не так быстро, считают эксперты. В ситуации низких ставок зарабатывать всё труднее, а перевод услуг в цифровой формат позволяет предоставлять их дистанционно, что дает существенную экономию. Сильнее всего от недостатка отделений страдают жители удаленных районов — для них многие сервисы становятся недоступными, отметили в регуляторе.
Офис закрывается
С начала года сеть отделений российских банков сократилась на 636 единиц, или 2,1%, следует из данных Центробанка на 1 декабря. Если до конца года процесс резко не ускорится, то кредитные организации понесут наименьшие потери за последние пять лет. По данным регулятора, в 2015 году банки закрыли 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, в 2017-м — 3,4%, а в 2018-м — 10,5%.
Банк России видит в происходящем тренд. В ответ на запрос «Известий» в пресс-службе регулятора отметили, что в 2015–2017 годах сокращение количества подразделений происходило из года в год всё меньшими темпами. Только 2018 год стал исключением, при этом в регуляторе не объяснили причин.
Эксперты не согласны с заявлением ЦБ о том, что есть тренд на сокращение темпов закрытия офисов. Аналитики отмечают корреляцию между финансовым состоянием банков и темпами уменьшения их сети. В 2015 году прибыль сектора была втрое меньше, чем в 2014-м, поскольку пришлось ликвидировать последствия кризиса и все избавлялись от нерентабельных офисов, обратила внимание замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. В 2018 году причина была другая — с проблемами столкнулись некоторые крупные банки, попавшие под санацию ЦБ, добавила она.
Сокращение сетей — во многом вынужденная мера, объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Большие прибыли остались в прошлом вместе с высокими ставками и сейчас финансовый сектор вынужден резать расходы, добавил он. А развитие цифровых сервисов дает возможность не уменьшать предложение продуктов.
Возможность сохранять сеть на нынешнем уровне есть только у госбанков, показал опрос «Известий». У Сбербанка примерно 14 тыс. отделений, сообщил его представитель, и с начала года это количество практически не изменилось. Правда, в начале 2015 года было 17 тыс. офисов, следует из годового отчета Сбербанка.
ВТБ с начала года открыл 27 новых офисов, и сейчас их число составляет 1,5 тыс. Сокращать сеть банк не собирается, рассказал его представитель. Газпромбанк планирует в 2020 году добавить к своим 400 отделениям еще 100. У Промсвязьбанка с января 2019-го число точек продаж не изменилось, но с 2015 года оно выросло на 20%.
Частным банкам приходится труднее. Совкомбанк, представленный более чем в тысяче городов России, с начала года закрыл 200 отделений и сейчас его сеть насчитывает 2,4 тыс. единиц, рассказал первый зампредправления Сергей Хотимский.
Сильно сократил сеть отделений и Ситибанк. К концу декабря у него останутся шесть офисов в Москве, три в Петербурге и по одному в Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Райффайзенбанк к концу I квартала 2020 года закроет более 40 отделений, сохранив около 130 офисов в 44 городах.
Удаленные банки
По данным ЦБ, доля граждан, пользующихся дистанционными услугами, растет. В 2017 году их было 45,1%, в 2018 году — 55,2%. В мегаполисах ситуация лучше. Например, в банке «Санкт-Петербург» почти 80% вкладов и 60% кредитов клиенты оформляют онлайн.
На государственном уровне было бы правильно продолжать стимулировать процесс перехода на удаленное обслуживание, отметил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Например, помимо биометрии идентификатором может служить и мобильный телефон при переходе из одного банка в другой.
Оптимизируют сети не только кредитные организации, но и сам регулятор. За последние пять лет ЦБ сократил число расчетно-кассовых центров (РКЦ) почти в 6,5 раза, рассказал Алексей Войлуков. По его словам, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Сибири при закрытии точки РКЦ, где можно было держать счета, а также получать и сдавать наличность, затраты банков сильно возрастают. В регуляторе не предоставили статистику о сокращении РКЦ.
В сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой уровень доступности финансовых услуг недостаточен, признаёт ЦБ.
За большую сеть расплачиваются не только банки, но и их клиенты. Например, Сбербанк держит низкими ставки по вкладам. Если вложить 50 тыс. рублей на три года с пополнением или частичным снятием, ставка будет ниже ожидаемой инфляции в 2019 году — 2,65% годовых.
По словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, регулятор может наказать банк за неоправданно щедрые ставки по вкладам, но низкая доходность последствий иметь не будет.
Системообразующему Сбербанку сократить часть отделений практически невозможно, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Поэтому госбанк вынужден искать пути экономии, в том числе за счет ускоренного понижения ставок по вкладам, добавил он. Но президент организации Герман Греф говорил, что к 2023 году планируется сократить в России 30–50% офисов.