Отделение от регионов: банки сократили темпы закрытия нестоличных офисов

В 2019 году темпы сокращения банковских отделений в России резко замедлились. В январе–ноябре было закрыто всего 2,1% офисов по сравнению со средними 8,6% в 2015–2018 годах, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировали «Известия» . В дальнейшем кредитные организации продолжат урезать сети, хоть и не так быстро, считают эксперты. В ситуации низких ставок зарабатывать всё труднее, а перевод услуг в цифровой формат позволяет предоставлять их дистанционно, что дает существенную экономию. Сильнее всего от недостатка отделений страдают жители удаленных районов — для них многие сервисы становятся недоступными, отметили в регуляторе.

Офис закрывается

С начала года сеть отделений российских банков сократилась на 636 единиц, или 2,1%, следует из данных Центробанка на 1 декабря. Если до конца года процесс резко не ускорится, то кредитные организации понесут наименьшие потери за последние пять лет. По данным регулятора, в 2015 году банки закрыли 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, в 2017-м — 3,4%, а в 2018-м — 10,5% .

Банк России видит в происходящем тренд . В ответ на запрос «Известий» в пресс-службе регулятора отметили, что в 2015–2017 годах сокращение количества подразделений происходило из года в год всё меньшими темпами. Только 2018 год стал исключением, при этом в регуляторе не объяснили причин.

Э1 Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эксперты не согласны с заявлением ЦБ о том, что есть тренд на сокращение темпов закрытия офисов. Аналитики отмечают корреляцию между финансовым состоянием банков и темпами уменьшения их сети . В 2015 году прибыль сектора была втрое меньше, чем в 2014-м, поскольку пришлось ликвидировать последствия кризиса и все избавлялись от нерентабельных офисов, обратила внимание замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. В 2018 году причина была другая — с проблемами столкнулись некоторые крупные банки, попавшие под санацию ЦБ, добавила она.

Сокращение сетей — во многом вынужденная мера, объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Большие прибыли остались в прошлом вместе с высокими ставками и сейчас финансовый сектор вынужден резать расходы , добавил он. А развитие цифровых сервисов дает возможность не уменьшать предложение продукто в.

Возможность сохранять сеть на нынешнем уровне есть только у госбанков, показал опрос «Известий» . У Сбербанка примерно 14 тыс. отделений, сообщил его представитель, и с начала года это количество практически не изменилось . Правда, в начале 2015 года было 17 тыс. офисов, следует из годового отчета Сбербанка.

Э2 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

ВТБ с начала года открыл 27 новых офисов, и сейчас их число составляет 1,5 тыс. Сокращать сеть банк не собирается, рассказал его представитель. Газпромбанк планирует в 2020 году добавить к своим 400 отделениям еще 100. У Промсвязьбанка с января 2019-го число точек продаж не изменилось, но с 2015 года оно выросло на 20%.

Частным банкам приходится труднее. Совкомбанк, представленный более чем в тысяче городов России, с начала года закрыл 200 отделений и сейчас его сеть насчитывает 2,4 тыс. единиц, рассказал первый зампредправления Сергей Хотимский.

Сильно сократил сеть отделений и Ситибанк. К концу декабря у него останутся шесть офисов в Москве, три в Петербурге и по одному в Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Райффайзенбанк к концу I квартала 2020 года закроет более 40 отделений, сохранив около 130 офисов в 44 городах.

Удаленные банки

По данным ЦБ, доля граждан, пользующихся дистанционными услугами, растет. В 2017 году их было 45,1%, в 2018 году — 55,2%. В мегаполисах ситуация лучше. Например, в банке «Санкт-Петербург» почти 80% вкладов и 60% кредитов клиенты оформляют онлайн.

Э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На государственном уровне было бы правильно продолжать стимулировать процесс перехода на удаленное обслуживание, отметил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Например, помимо биометрии идентификатором может служить и мобильный телефон при переходе из одного банка в другой.

Оптимизируют сети не только кредитные организации, но и сам регулятор. За последние пять лет ЦБ сократил число расчетно-кассовых центров (РКЦ) почти в 6,5 раза, рассказал Алексей Войлуков . По его словам, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Сибири при закрытии точки РКЦ, где можно было держать счета, а также получать и сдавать наличность, затраты банков сильно возрастают. В регуляторе не предоставили статистику о сокращении РКЦ.

"4 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой уровень доступности финансовых услуг недостаточен, признаёт ЦБ.

За большую сеть расплачиваются не только банки, но и их клиенты. Например, Сбербанк держит низкими ставки по вкладам . Если вложить 50 тыс. рублей на три года с пополнением или частичным снятием, ставка будет ниже ожидаемой инфляции в 2019 году — 2,65% годовых.

По словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, регулятор может наказать банк за неоправданно щедрые ставки по вкладам, но низкая доходность последствий иметь не будет.