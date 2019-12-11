Два человека погибли при пожаре в Тверской области

В Тверской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек на месте пожара. По предварительным данным, мужчина и женщина были дома одни.

Пожар произошел в деревне Новинки Кашинского городского округа. Огонь заметил местный житель, он вызвал сотрудников МЧС. После ликвидации пожара в сгоревшем доме обнаружены тела 62-летнего мужчины и 59-летней женщины. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку. Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.

10 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели 12-летней девочки при пожаре в Иркутской области. Еще двое детей пострадали.