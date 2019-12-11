МИД РФ сообщил об угрозе подтоплений в турецкой Анталье

Министерство иностранных дел России предупредило граждан страны об обильных осадках и угрозе подтоплений в курортном городе Анталья на юге Турции.

«11–12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения», — написало ведомство в Twitter в среду, 11 декабря.

9 декабря Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России. Так, в большинстве регионов страны температура заметно превышает климатическую норму.