Сквер на Енисейской отремонтировали во Владивостоке

Во Владивостоке завершили благоустройство территории на улице Енисейской. Сквер привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, архитекторы решили разделить сквер на несколько зон. В одной из них появилась детская площадка, во второй разместили зону отдыха со скамейками и садовыми качелями. Недалеко была установлена спортивная площадка с тренажерами.

Подрядчик также привел в порядок деревья и кустарники, уложил дорожки, построил лестницы, установил урны и выполнил ряд других работ.

В городской администрации рассказали, что именно эту территорию выбрали горожане в ходе общественных обсуждений. Сквер находится в густонаселенном районе, где ранее не было общественных и удобных мест отдыха.

9 декабря сообщалось, что на улицах Владивостока устанавливают пешеходные светофоры на солнечных батареях.