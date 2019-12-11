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Сквер на Енисейской отремонтировали во Владивостоке

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Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Во Владивостоке завершили благоустройство территории на улице Енисейской. Сквер привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, архитекторы решили разделить сквер на несколько зон. В одной из них появилась детская площадка, во второй разместили зону отдыха со скамейками и садовыми качелями. Недалеко была установлена спортивная площадка с тренажерами.

Подрядчик также привел в порядок деревья и кустарники, уложил дорожки, построил лестницы, установил урны и выполнил ряд других работ.

В городской администрации рассказали, что именно эту территорию выбрали горожане в ходе общественных обсуждений. Сквер находится в густонаселенном районе, где ранее не было общественных и удобных мест отдыха.

9 декабря сообщалось, что на улицах Владивостока устанавливают пешеходные светофоры на солнечных батареях.

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