Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Джуманджи: Новый уровень» (12+)

Режиссер: Джейк Кэздан, в ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Дэнни ДеВито, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Кевин Харт, Ник Джонас, Риз Дэрби и др.

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила «Джуманджи» изменились, и всё идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Илья Куликов, в ролях: Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко, Александра Бортич и др.

Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценности и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

«Тайна Мосли» (6+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Кирби Эткинс

В далеком-далеком прошлом удивительные животные торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках свободы.

«Курьер» (18+)

Фото: Вольга

Режиссер: Закари Адлер, в ролях: Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли, Дермот Малруни, Александр Гордон

На первый взгляд она — всего лишь курьер на черном мотоцикле. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Дерзкая и неуловимая, она бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка.

«День рождения Деда Мороза» (0+)

Фото: «КРОКУС»

Самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзей, любимых героев мультфильмов и сказочных существ. Грандиозный бал к 1000-летию Деда Мороза пройдет в рамках самого масштабного детского новогоднего шоу страны. Елка в «Крокусе» порадует размахом: 300 артистов на сцене и еще 80 — в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность. Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Из бонусов: огромный парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» в парке развлечений.

Ежедневно с 21 декабря по 7 января, 12:00, 15:00, 18:00, «Крокус Сити Холл»

«Я убил царя. Спектакль в очках виртуальной реальности» (18+)

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Одна из самых таинственных трагедий в истории России — расстрел царской семьи — предстанет перед зрителями в захватывающем формате VR-спектакля. Мультимедийная постановка лауреата «Золотой маски» Михаила Патласова задумана как попытка восстановить события, произошедшие в ипатьевском доме в 1918 году, и основана на реальных фактах.

13 декабря, 19:00, 21:00, 14–15 декабря, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Новое пространство Театра Наций

«Калека с Инишмана» (18+)

Фото: Театр на Таганке

Режиссер Сергей Федотов поставил по пьесе Мартина Макдонаха трагикомическую историю об ирландском пареньке, приглашенном на съемки в Голливуд. Из деревни на берегу океана — прямиком в мир грез. В это не могут поверить его друзья и соседи, но жизнь заставляет их по-новому отнестись к трогательному и обаятельному калеке Билли.

13 декабря, 19:00, Театр на Таганке

«Пиноккио» (18+)

Фото: Пресс-служба «Электротеатр Станиславский»

Борис Юхананов представляет проект, состоящий из двух частей — «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр». В основе мистерии — сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», превращенная авторами в пиномифологию. В постановке занята почти вся труппа.

13 декабря, 19:00 — «Пиноккио. Лес», 14 декабря, 18:00 — «Пиноккио. Театр», Электротеатр «Станиславский»

«Любовь к трем апельсинам» (12+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко

Возобновленную оперу Сергея Прокофьева режиссер Александр Титель, художник Владимир Арефьев и дирижер Александр Лазарев превратили в интеллектуальный квест. Рисуя персонажей спектакля, его авторы создали микс из всех слоев современного общества. Король Треф напоминает успешного бизнесмена, Принц — драматического актера. Команда недоброжелателей в составе Леандра, Клариче и Фаты Морганы — мафиозную группировку. В роли трагиков и комиков выступают строители, пожарные, полицейские, врачи скорой помощи и журналисты.

14 декабря, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Остров сокровищ» (6+)

Фото: Губернский театр

Приключенческий спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона расскажет, как мальчик Джим Хокинс случайно стал обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам. На шхуне «Испаньола» в компании доктора Ливси, эсквайра Трелони и одноногого судового кока Сильвера он отправляется на поиски сокровищ капитана пиратов Флинта.

14 декабря, 12:00, 17:00, Губернский театр

«Таланты и поклонники» (16+)

Фото: mayakovsky.ru/Денис Жулин

Спектакль режиссера Миндаугаса Карбаускиса по комедии Александра Остров­ского посвящен актерам и жажде сцены, ради утоления которой они пой­дут на всё. Молодую актрису Сашу Негину (Ирина Пегова) возмущают посулы состоятельных людей. Но стоит богачу Великатову пообещать ей театр, она бросается паковать чемоданы...

14 декабря, 18:00, Московский академический театр им. Вл. Маяковского

«Евгений Онегин» (12+)

Фото: Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко

Шедевр Чайковского занимает особое место в репертуаре МАМТа. «Евгений Онегин» стал первым спектаклем студии под руководством великого реформатора театрального искусства Константина Станиславского. Осуществленная им постановка ознаменовала рождение нового оперного театра. Последняя версия легендарного спектакля была создана Александром Тителем под вдохновением от работы великого основателя театра. Однако это уже «Онегин» XXI века, современный и созвучный сегодняшнему зрителю.

15 декабря, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Зданевич: здесь и сейчас» (6+)

Фото: Московский музей современного искусства

ММОМА и Фонд AVC Charity представляют выставку, посвященную художнику, издателю, теоретику искусства Илье Зданевичу. Без него, по мнению многих критиков, «не состоялся бы русский авангард и обеднел европейский». Помимо самого издания «Поэзия неведомых слов», зрители увидят оммаж Илье Зданевичу — коллективную книгу в жанре livre d’artiste, созданную современными художниками, а также работы, посвященные Зданевичу, в таких жанрах, как арт-объект, мэйл-арт, реди-мейд, графика, коллаж.

До 2 февраля, Московский музей современного искусства

«Лучо Фонтана. Ретроспектива» (6+)

Фото: mamm-mdf.ru Лучо Фонтана. «Пространственная концепция. Ожидание». 1965. Холст, водоэмульсионная краска, разрез, лакированное дерево

Впервые в Москве выставка звезды итальянского и мирового современного искусства Лучо Фонтаны. Экспозиция, включающая более 60 работ художника из его именного фонда, итальянских музеев и частных коллекций, дает возможность проследить эволюцию творчества художника от фигуративных работ к абстракциям, разрушающим традиционное представление о картине.

До 23 февраля, Мультимедиа Арт Музей

«Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» (6+)

Фото: Музей «Гараж»

Через сравнение с детской забавой советских ребят — «секретиками» — новая выставка показывает подпольное искусство как тайное знание, доступное кругу друзей и единомышленников и нуждающееся в защите от внешних сил идеологического контроля и цензуры. В советское время, однако, «секретиками» становились не только произведения искусства, но и духовные практики — от йоги и эзотерики до альтернативной медицины. В то же время выставка, в основе которой находится Архив музея «Гараж», исследует человеческую склонность к тайне и ритуалам «засекречивания».

До 24 мая, музей «Гараж»