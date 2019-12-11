Климатолог предсказал появление в Москве европейских зим

В Москве в середине XXI века прогнозируется появление европейских зим. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова кандидата географических наук, члена Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павла Константинова.

По словам специалиста, изменение климата в столице будет идти синхронно с европейским и в одном направлении. Так, каждый год температура будет повышаться, а снега становиться всё меньше. Вместе с тем Константинов подчеркнул, что рассчитывать на бесснежные зимы не стоит.

«Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050-му, ни к 2100-му бесснежной зимы не будет», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Климатолог также указал на то, что этот процесс уже запущен, а за последние 70 лет в Москве отопительный период сократился на 15–20 дней.

6 декабря в Гидрометцентре оценили вероятность снегопада на Новый год. По оценкам специалистов, снег в новогоднюю ночь выпадет с вероятностью 34%, а точнее можно будет спрогнозировать не ранее чем за пять дней до праздника.