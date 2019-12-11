Путин заявил о необходимости адекватной цены на региональные авиабилеты

Уровень цен на региональные авиаперелеты должен быть адекватным и посильным для граждан, а также экономически выгодным для перевозчиков, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Об этом сообщает ТАСС 11 декабря.

«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», — отметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что в настоящий момент, чтобы попасть из одного региона в другой, граждане вынуждены летать с пересадками через Москву.

В связи с этим он отметил необходимость разработать в России маршрутные сети «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом». Президент объяснил, что это должно включать в себя развитие аэропортов и строительство взлетно-посадочных полос.

Кроме этого, маршруты должны быть также экономически привлекательными и для авиакомпаний. В данном случае речь идет не только о тарифах, но и о стоимости авиационного керосина и зарплатах сотрудников, добавил глава государства.

По итогам совещания министр транспорта России Евгений Дитрих согласился с тем, что программы субсидирования авиаперевозок в Крым и на Дальний Восток нуждаются в реформировании.

Он заявил, что в феврале 2020 года Министерство транспорта подготовит проект реформы субсидирования авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток — в частности, вновь будет поднят вопрос о компенсациях авиакомпаниям за рост цен на топливо.

По его словам, все расчеты и порядок распределения этих сумм уже обозначены.

31 октября Минтранс России предложил до конца года компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на керосин, понесенные в 2018 году, выделив им 23 млрд рублей. Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), российские авиакомпании в 2018 году понесли убытки более чем на 70 млрд рублей. Основной причиной стал резкий рост стоимости керосина, затраты на который выросли более чем на 40%.