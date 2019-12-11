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Экстремальные аттракционы могут появиться в Липецке

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Глава Липецка Евгения Уваркина обсудила с руководством итальянской компании Zamperla возможность установки аттракционов в Нижнем парке. Помимо детских объектов в зоне отдыха можно расположить экстремальные аттракционы.

По словам Уваркиной, в скором времени все парки Липецка будут объединены под руководством единой дирекции. Основной идеей парка Победы станет патриотическое воспитание. Также там появится кроссфит-комплекс и паркур-парк. В парке «Молодежный» сконцентрируются на теме природного отдыха, там обустроят площадку для барбекю и пешеходные дорожки. Ядром парковой инфраструктуры станет Нижний парк.

Во время презентации для руководства компании Zamperla, которая является одним из ведущих производителей аттракционов в мире, глава города уточнила, что аттракционы планируется устанавливать в отдаленной части парка. Об этом сообщает GOROD48. Помимо детской дороги через несколько лет планируется организовать экстремальные развлечения для липчан. Кроме того, власти города прорабатывают единый билет для посещения аттракционов и развлекательных площадок.

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