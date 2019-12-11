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Скончалась автор программы «Радионяня» Елена Лебедева

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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
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Основатель и автор популярной детской радиопрограммы в СССР «Радионяня» Елена Лебедева скончалась 10 декабря. Об этом сообщили родственники журналистки.

«Похороны пройдут в субботу, 14 декабря, на Ваганьковском кладбище», — цитирует «РИА Новости» члена семьи Лебедевой.

Церемония прощания начнется в 10:30 в морге четвертой городской больницы по адресу: Павловская улица, дом 25.

Лебедева — ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), член Союза журналистов и Герой Труда.

«Радионяня» — программа для школьников на Всесоюзном радио, выходившая в 70–80-х годах ХХ века. Авторами передач были Эдуард Успенский, Лион Измайлов, Аркадий Хайт, Ефим Смолин и другие писатели и поэты, сообщает НСН. В роли ведущих выступали участники популярного эстрадного дуэта Александр Левенбук и Александр Лившиц, а также Николай Литвинов.

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