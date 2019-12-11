Кремль анонсировал встречу Путина с судьями Конституционного суда

Президент России Владимир Путин 12 декабря проведет традиционную встречу с судьями российского Конституционного суда (КС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля в среду, 11 декабря.

Встреча будет приурочена к отмечаемому в этот день государственному празднику — Дню Конституции России.

В 2018 году исполнилось 25 лет со дня принятия российской Конституции. В связи с этим встреча Путина с судьями КС прошла в ином формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что от имени российского лидера будет дан торжественный прием по случаю празднования юбилея Конституции.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году в этот день прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание. Также было проведено всенародное голосование по принятию Конституции. Документ вступил в силу в день его опубликования — 25 декабря 1993 года.