Зеленский понадеялся на продление Евросоюзом антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого выразил надежду на продление Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины в среду, 11 декабря.

Зеленский также понадеялся на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины. «Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.

Также украинский лидер проинформировал Шарля Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования в Донбассе и основных итогах саммита «нормандской четверки».

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже впервые за последние три года. Саммит длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

Результатом саммита стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.