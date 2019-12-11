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Зеленский понадеялся на продление Евросоюзом антироссийских санкций

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого выразил надежду на продление Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины в среду, 11 декабря.

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Зеленский также понадеялся на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины. «Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.

Также украинский лидер проинформировал Шарля Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования в Донбассе и основных итогах саммита «нормандской четверки».

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже впервые за последние три года. Саммит длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

Результатом саммита стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

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