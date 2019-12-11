РЕН ТВ покажет финал «Джокера»

В воскресенье в 19:00 РЕН ТВ покажет новые серии российского боевика «Джокер. Технология войны», а до этого повторит предыдущие сезоны. Об этом 11 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе телеканала.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Клепацкий, Михаил Горевой и Арнис Лицитис.

Это финал истории снайпера и спецагента Артура Королева, который служил в армейском спецназе и участвовал в боевых действиях на Кавказе, отмечает телеканал.

В новом сезоне будет введено много новых персонажей. Актера Горевого зрители увидят в роли бизнесмена-филантропа Подгорского. Сербский актер Петар Зекавица играет злодея Манфреда. Звезда советского кино Арнис Лицитис также сыграет антигероя.

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Джокер-3» стал хитом воскресного эфира РЕН ТВ. Доля его зрителей среди мужчин 25–54 лет составила 11%, среди совершеннолетних мужчин в целом — 11,7%.

Предыдущие сезоны сериала также пользовались большим успехом у зрителей. В 2016 году показ «Джокера» принес долю 11,8%, «Джокер. Возмездие» — 10,3%, «Джокер. Операция Капкан» — 11,4% (данные Mediascope по России среди мужчин 25–54 лет).