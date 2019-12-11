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Водитель квадроцикла провалился под лед на Иркутском водохранилище

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В акватории Иркутского водохранилища водитель квадроцикла вместе с транспортом провалился под лед. На место выезжали спасатели.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, инцидент произошел вечером во вторник, 10 декабря, в районе залива Еловый, в 1-м км от берега. Квадроцикл не пошел ко дну, а за счет своих больших колес остался на плаву. Водитель сидел на нем и ждал помощи.

Начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кардамонов рассказал, что на место выезжала группа из четырех спасателей. Они шли на аэролодке по устью Ангары в темноте, следуя ориентирам, которые сообщал человек на квадроцикле. Сотрудники поселка Патроны параллельно освещали его с берега.

Водитель был доставлен на берег. От медицинской помощи он отказался.

По информации агентства, ранее госинспекторы по маломерным судам в районе места провала квадроцикла установили аншлаги с предупреждающими надписями «Выход на лед опасен» и «Выезд на лед запрещен».

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