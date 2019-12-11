Омич в попытке согреться поджег лифт в высотке

Житель Омска подозревается в умышленном поджоге лифта в 16-ти этажной высотке на улице Пригородной. Пожар в здании возник 5 декабря около 22:30, говорится в сообщении на сайте областного главка полиции.

В связи с пожаром жильцы дома были эвакуированы, на месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и представители других экстренных служб.

В ходе расследования полицейские установили, что лифт был подожжен, а причастен к этому 31-летний гражданин без определенного места жительства. Мужчина зашел в подъезд, чтобы согреться и, спускаясь на лифте с 15 этажа, поджег в кабине бумажные объявления, используя спиртовую жидкость, сообщили в полиции в среду, 11 декабря.

Омича госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом», в момент поджога он был пьян.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Материальный ущерб составил 519 000 рублей.

В ноябре в Находке городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Его обвинили в поджоге рынка и нескольких автомобилей. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. С осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.