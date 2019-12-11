Прямой эфир

Отец Виктора Цоя отреагировал на присвоение новому виду клещей имени сына

0
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, прокомментировал новость о названном в честь его сына новом виде клещей. Увековечить память артиста часто пытаются не всегда самыми лестными способами, заявил он.

По его словам, он не считает необходимым следить за подобного рода новостями.

«Я первый раз слышу. Много идиотов на свете, ну что же сделать?! Я только это могу сказать. Я не слежу за этим всем и подобных случаев не помню: слишком много этих всяких инсинуаций», — цитирует Цоя «Ридус».

10 декабря сообщалось, что исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид панцирных клещей, ранее неизвестных науке, в честь рок-музыканта Виктора Цоя, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ученый обосновал это своими музыкальными пристрастиями — фоном для многих его научных исследований стали песни группы «Кино».

В ноябре прошлого года сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина в Ярославской области назвал новый вид жуков-пилоусов в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова
В честь Виктора Цоя назвали новый вид клещей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019