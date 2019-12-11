Отец Виктора Цоя отреагировал на присвоение новому виду клещей имени сына

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, прокомментировал новость о названном в честь его сына новом виде клещей. Увековечить память артиста часто пытаются не всегда самыми лестными способами, заявил он.

По его словам, он не считает необходимым следить за подобного рода новостями.

«Я первый раз слышу. Много идиотов на свете, ну что же сделать?! Я только это могу сказать. Я не слежу за этим всем и подобных случаев не помню: слишком много этих всяких инсинуаций», — цитирует Цоя «Ридус».

10 декабря сообщалось, что исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид панцирных клещей, ранее неизвестных науке, в честь рок-музыканта Виктора Цоя, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ученый обосновал это своими музыкальными пристрастиями — фоном для многих его научных исследований стали песни группы «Кино».

В ноябре прошлого года сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина в Ярославской области назвал новый вид жуков-пилоусов в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова.