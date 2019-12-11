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Открытое горение на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге ликвидировано

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Фото: МЧС РФ
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Пожарные справились с огнем на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России в среду, 11 декабря.

«Открытое горение ликвидировано в 15:51 местного времени (13:51 мск)», — заявила пресс-служба ведомства.

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Пожару был присвоен третий ранг сложности — огонь распространился на территории в 800 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 91 человек и 30 единиц техники. Помощь в тушении оказал и пожарный поезд. Передвижная лаборатория проверит воздух в районе ЧП на наличие вредных веществ.

Ранее в этот же день поступала информация о том, что один человек пострадал при пожаре. С термическими ожогами его доставили в больницу.

10 декабря в Баку загорелся крупный рынок стройматериалов. Пожар начался в одном из магазинов, после чего огонь перекинулся на другие торговые точки рынка.

8 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Московской области. Площадь пожара составила 1050 кв. м.

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