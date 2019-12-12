Ключевая ставка плавно снижалась на протяжении всего 2019 года, а вслед за ней и проценты по депозитам. Сейчас она составляет 6,5%. 13 декабря состоится очередное заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассмотрен вопрос ее очередного уменьшения.

В ноябре максимальная ставка топ-10 банков по привлечению вкладов граждан составила 6,03%. Российский рынок впервые оказался в условиях столь низких показателей доходности. И они уже стали влиять на клиентское поведение — другие банковские и инвестиционные продукты успешнее конкурируют с вкладами.

Первыми на замену депозитам пришли накопительные счета. В этом году их портфель по темпу роста догнал традиционные вклады. Главное преимущество этого продукта — гибкость. Возможность более свободно распоряжаться деньгами — это то, что сейчас ценят банковские клиенты. Депозиты открывают на определенный срок с фиксированной доходностью. Чаще всего в случае досрочного закрытия человек теряет накопленную прибыль. В накопительных счетах процент начисляется на остаток по счету и чаще всего доход выплачивается ежемесячно. Ставки по этим продуктам достаточно высоки — в среднем 6% годовых (Промсвязьбанк — 5,5%, Райффайзенбанк — 6%, Газпромбанк — 5,8%).

Вклады клиенты также используют, но уже под другие цели. Они выбирают депозит на определенный срок без возможности пополнения. Это своего рода сейф — такую сумму труднее потратить, ведь к счету не привязана карта. Этот плюс есть и у накопительного счета, но с него перевести деньги психологически проще, ведь не теряется весь процентный доход.

Второй очень важной тенденцией этого года стал рост спроса на инвестиционные банковские продукты. Главным образом индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), паевые инвестиционные фонды (ПИФ), портфельное управление и брокерские счета. Интерес к этим продуктам вырос в среднем на 20–30%.

Это более сложные финансовые продукты, которые решают важную для клиента задачу — повысить доходность в условиях низких ставок на рынке. Так, нынешняя ситуация стимулирует интерес к грамотному управлению своим капиталом. Все эти продукты при правильном использовании позволяют управлять риском. Например, можно выбрать консервативную стратегию на ИИС с портфелем из гособлигаций и, помимо доходности по ним, получить еще и налоговый вычет в размере 13%. В случае с ПИФами и портфельным управлением клиенту достается еще больший выбор: можно инвестировать в облигации или иностранную недвижимость, валюту и акции зарубежных компаний. Брокерский счет — гибкий инструмент. Он дает выход на международные рынки капитала и позволяет выбирать из практически неограниченного объема ценных бумаг с расчетом на рост курса и дивидендную доходность.

Пока всё говорит о том, что эти тенденции сохранятся и получат развитие в 2020 году. То есть ставки на рынке будут плавно снижаться, но уже не так заметно. На этом фоне депозиты и накопительные счета будут выполнять роль безрискового продукта, а популярность инвестиционных инструментов продолжит расти. При этом клиенты уже смотрят на сложные, комбинированные продукты — например, вклад плюс ИИС, — которые дают повышенную ставку доходности и возможность управлять брокерским счетом.

Депозит становится точкой входа клиента на финансовый рынок: развитие цифровых каналов и широкая доступность информации позволяет ему использовать несколько банковских продуктов одновременно, изобретая свои собственные стратегии. Одной из них становится комбинация накопительного счета и кредитной карты, то есть сочетания использования собственных и заемных денег для увеличения доходности. Здесь важную роль играет grace-период, когда проценты банку платить не нужно, в то время как личные средства клиента лежат на накопительном счете и приносят доход.

Россияне от пассивного сбережения переходят к активному управлению своими деньгами. Это важный этап для развития финансовой системы. И он возможен в условиях стабильно низкой инфляции и достаточно небольших ставок по традиционным банковским продуктам.

Автор — руководитель управления некредитных продуктов

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