Женщина погибла в ДТП с пьяным водителем в Тюменской области

В Тюменской области проводится проверка по факту ДТП, в котором погибла 47-летняя женщина и пострадала трехмесячная девочка. По данным ГИБДД, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла на трассе Ишим–Казанское. Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля Toyota совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с «Ладой». На заднем сиденье отечественной машины находилась 47-летняя женщина с трехмесячной девочкой на руках. От полученных травм женщина скончалась на месте. Младенца госпитализировали с переломом теменной кости, сообщает megatyumen.ru.

В ГИБДД уточнили, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения.

11 декабря сообщалось о массовом ДТП во Владивостоке, в котором участвовали почти 50 автомобилей. По данным департамента здравоохранения Приморского края, пострадали 12 человек. У десяти пострадавших выявлены легкие травмы, помощь им оказали на месте. Двое госпитализированы.