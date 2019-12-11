Жириновский призвал депутатов не пить алкоголь и не курить в новогоднюю ночь

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал коллег на заседании Госдумы в среду, 11 декабря, не пить алкоголь и не курить в новогоднюю ночь.

«Давайте в Новый год ни одной капли не выпьем и не будем курить. И давайте не будем принимать закон о курительных комнатах в аэропортах», — цитирует Жириновского агентство городских новостей «Москва».

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о возврате комнат для курения в в транзитных зонах аэропортов. В качестве одной из поправок поступило предложение сделать зоны для курения непрозрачными, чтобы курильщиков не было видно, уточняет НСН.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действует на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.

В ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, подразумевающий возврат курилок в зоны для зарегистрированных пассажиров в аэропортах. В декабре 2018-го профильный комитет Госдумы рекомендовал принять документ в первом чтении.