Прямой эфир

Жириновский призвал депутатов не пить алкоголь и не курить в новогоднюю ночь

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал коллег на заседании Госдумы в среду, 11 декабря, не пить алкоголь и не курить в новогоднюю ночь.

Мир дыму твоему: электронные сигареты могут признать менее вредными, чем обычные
Разработана концепция первого техрегламента на вейпы и айкос

«Давайте в Новый год ни одной капли не выпьем и не будем курить. И давайте не будем принимать закон о курительных комнатах в аэропортах», — цитирует Жириновского агентство городских новостей «Москва».

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о возврате комнат для курения в в транзитных зонах аэропортов. В качестве одной из поправок поступило предложение сделать зоны для курения непрозрачными, чтобы курильщиков не было видно, уточняет НСН.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действует на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.

В ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, подразумевающий возврат курилок в зоны для зарегистрированных пассажиров в аэропортах. В декабре 2018-го профильный комитет Госдумы рекомендовал принять документ в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде сменили позицию по возврату курилок в аэропорты
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты прошел 1-е чтение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019