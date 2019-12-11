Совфед одобрил закон об электронных трудовых книжках

Совет Федерации одобрил законопроект об электронных трудовых книжках в ходе заседания верхней палаты парламента 11 декабря, трансляция которого ведется на официальном канале Совфеда в YouTube.

Закон устанавливает возможность формирования в электронном виде основной информации о трудовой деятельности работника: месте работы, обязанностях, переводах на другую работу, трудовом стаже, увольнении сотрудника с указанием причины и других сведений, предусмотренных законом. Эти сведения работодатель сможет предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР).

При обнаружении неверной или неполной информации в электронном вид работодатель обязан исправить или дополнить ее.

До 30 июня 2020 года работодатели обязаны уведомить в письменной форме каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве и о его праве самостоятельно выбрать между продолжением ведения трудовой книжки и электронным варианте хранения информации о трудовой деятельности.

Если работник выбирает второй вариант, то работодатель выдает ему трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее хранение и ведение. Сотрудник может сделать выбор путем подачи заявления до 31 декабря 2020 года. В случае если работник этого не сделает, работодатель продолжит вести его трудовую книжку.

Также работник сможет запросить у работодателя информацию о трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. В бумажном виде данные можно будет получить в МФЦ и ПФР, в электронном — через портал «Госуслуги» и ПФР.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительства. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. По его оценкам, это позволит сохранить сотни миллионов рублей. 3 декабря Госдума в окончательном чтении приняла закон об электронных трудовых книжках.