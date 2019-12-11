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В Японии обнаружили пропавший в октябре российский катер

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Фото: instagram.com/nata.poddubnaya
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Российский катер, который пропал полтора месяца назад, обнаружила в японских водах береговая охрана Японии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота в среду, 11 декабря.

«В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября», — сказал собеседник агентства. Катер пропал с шестью человеками на борту, но, по данным пресс-службы, береговая охрана Японии не обнаружила экипаж.

Информагентств PrimaMedia уточняет, что речь идет о рыбаках, пропавших 26 октября в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края 26 октября. Ранее сообщалось, что на борту катера было четыре рыбака.

31 октября дальневосточное управление Следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовало проверку по факту пропажи рыбаков по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта».

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