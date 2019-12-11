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Автомобильный мост отремонтируют в Ельце за 391 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Ельце Липецкой области планируют реконструировать автомобильный железобетонный мост через реку Быстрая Сосна. Тендер на выполнение работ разместило городское управление капитального строительства.

Начальная стоимость контракта — 390,8 млн рублей. Ремонт моста проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги выделят из городского и федерального бюджетов.

Как уточняет ИА «Абирег», работы будут проводиться в два этапа, при этом движение по мосту перекрывать не планируется. Сначала обустроят новые пролетные строения и заменят дорожное полотно на правой стороне моста. Затем работы проведут на левой стороне переправы.

Ремонт должны начать в 2020 году. Срок исполнения контракта — 25 месяцев. После реконструкции движение расширят до четырех полос, что, как надеются в городской администрации, избавит Елец от пробок.

Железобетонный мост через реку Быстрая Сосна начали строить в 1970 году и закончили лишь через девять лет. Сейчас он представляет собой 235 м полотна шириной 11,7 м. Это единственная автомобильная переправа, связывающая центр Ельца и железнодорожный вокзал.

В середине ноября сообщалось о завершении ремонта моста на автодороге регионального значения Красное–Теплое в Лебедянском районе Липецкой области. Реконструкция велась в рамках нацпроекта.

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