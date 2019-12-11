В Кремле позитивно оценили пропуск журналиста «Известий» в Киев

В Кремле положительно оценили беспрепятственный пропуск на Украину обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.

«Это хорошая новость», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 декабря.

Ранее в этот день Лазуренко сообщил, что украинские пограничники задали ему вопросы о цели визита в страну, после чего пропустили. Журналист признался, что давно не был в Киеве, но кроме украинской столицы в эту поездку никуда не собирается.

10 декабря после саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство освещением событий на Украине российскими СМИ и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране.

11 декабря глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.