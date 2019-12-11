Прямой эфир

В Кремле позитивно оценили пропуск журналиста «Известий» в Киев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле положительно оценили беспрепятственный пропуск на Украину обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.

«Это хорошая новость», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 декабря.

Ранее в этот день Лазуренко сообщил, что украинские пограничники задали ему вопросы о цели визита в страну, после чего пропустили. Журналист признался, что давно не был в Киеве, но кроме украинской столицы в эту поездку никуда не собирается.

10 декабря после саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство освещением событий на Украине российскими СМИ и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране.

11 декабря глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили о 65 нападениях на журналистов в 2019 году
Национальный союз журналистов Украины ограбили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019