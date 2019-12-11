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Город в Заполярье признали одним из лучших для детей

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Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Ивков
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Город Островной Мурманской области стал одним из лидеров всероссийского конкурса «Города для детей 2019». В нем принимали участие более 360 муниципалитетов из 72 регионов страны, стремящихся к созданию на своих территориях дружественных для детей и семей пространств. Среди них были и 10 муниципалитетов из Заполярья.

Как отмечает ИА «Би-порт», в рамках конкурса города выполняли различные задания: организовывали историко-документальные выставки о земляках, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, проводили спортивные игры, направленные на изучение патриотической истории России.

Кроме того, в рамках конкурса состоялась акция «Месте с папами», цель которой — активизация роли отцов в воспитании детей.

Островной занял третье место среди городов с населением менее 20 тыс. человек. Его представители получат награду на торжественной церемонии в Совете Федерации, которая пройдет 12 декабря.

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