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Россия, Иран и Турция отвергли идею создания самоуправления в Сирии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Казахстане прошла встреча участников «астанинского процесса» — России, Ирана и Турции. Представители стран заявили, что они отвергают попытки создания самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом. Об этом говорится в итоговом заявлении, составленном после заседания в среду, 11 декабря.

«Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран», — цитирует ТАСС первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.

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Страны-гаранты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и единству Сирии. Кроме того, они заявили, что преданы целям и принципам устава ООН.

2 декабря президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегации ситуацию в провинции Идлиб. Стороны подчеркнули недопустимость превращения региона в убежище для террористов.

25 ноября в МИД Казахстана анонсировали декабрьскую встречу в «астанинском формате». Тогда заявлялось, что в качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Он отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа.

«Астанинский формат» создали страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — в январе 2017 года для урегулирования конфликта в Сирии. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане (позже переименована в Нур-Султан), поэтому процесс получил название астанинского.

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