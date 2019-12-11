Перевозившего Санта-Клауса на санях водителя оштрафовали в Ростове

В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности водителя BMW, который перевозил человека в костюме Санта-Клауса. В интернете появилось видео, на котором пассажир едет в прицепленных к иномарке санях.

За рулем был 31-летний мужчина, в отношении него составили материал за перевозку людей вне автомобиля. Штраф за нарушение составил 1 тыс. рублей, сообщает RostovGazeta.

«Халатное отношение к соблюдению ПДД может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира», — предупредили в УМВД по Ростовской области.