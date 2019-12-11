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Опубликовано видео задержания готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

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Фото: Центр общественных связей ФСБ
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В Сети появилось видео задержания сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), который планировал совершить теракт на территории России. Кадры были обнародованы Центром общественных связей ФСБ в среду, 11 декабря.

Мужчина 1983 года рождения был задержан 10 декабря в Мурманске во время изъятия из тайника бомбы большой мощности. Устройство является самодельным и было изъято силовиками.

По данным ведомства, задержанный готовил атаку на здание органов местного самоуправления.

Как выяснилось, 36-летний мужчина является россиянином. В его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

3 декабря в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ подсчитали число человек, объявленных в розыск по обвинению в терроризме. Так, правоохранители ищут около 10 тыс. человек, половина из них — боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе группировок на территориях стран, не входящих в СНГ.

Как заявил 10 декабря директор ФСБ Александр Бортников, в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного теракта на территории России. Количество подготавливаемых нападений снижается, однако террористическая угроза остается, так как боевики продолжают публично призывать к терроризму.

Кроме того, в 2019 году был пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек и ликвидированы 83 подпольные мастерские по производству оружия.

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