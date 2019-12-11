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Мужчина погиб при наезде поезда в Тульской области

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В Тульской области проводится проверка по факту гибели мужчины на железнодорожном переезде. Его сбил поезд.

Трагедия произошла в Узловой. По данным очевидцев, мужчина переходил железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора и опущенные шлагбаумы. Машинист не успел затормозить, наезда избежать не удалось.

Пострадавшему пытались оказать помощь сотрудники «скорой», однако травмы мужчины стали смертельными. По факту гибели пешехода проводится проверка, сообщают «Тульские известия».

В конце ноября в Петербурге мужчина погиб в результате наезда электрички. Потерпевший пытался перейти пути перед приближавшимся поездом.

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