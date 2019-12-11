Песков отметил постоянную работу Кремля над ростом уровня зарплат россиян

В Кремле пока не видели исследования Общественной палаты России о справедливом минимальном размере оплаты труда, названном россиянами. Об этом в среду, 11 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается уровня зарплат, это тема повышения реальных располагаемых доходов россиян — это конечная цель всех проектов в экономике», — подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, работа над достижением этой цели ведется постоянно.

Ранее в среду стало известно, что более трети россиян полагают, что 50 тыс. рублей — минимальный справедливый размер оплаты труда. При этом 31% граждан ограничились суммой 40–50 тыс. рублей, 20% назвали 30–40 тыс. рублей, 10% поддержали сумму в 21–30 тыс. рублей.

Исследование экспертов Общественной палаты России прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Сумму среднего дохода от 50 до 60 тыс. рублей на человека он назвал среднеприемлемой.