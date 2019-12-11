В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря.

«Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что пока не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах, но такие контакты важны», — отметил Песков.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США 10 декабря. Там у него состоялась встреча с госсекретарем Майком Помпео, стороны обсудили двусторонние отношения, обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы, ситуации вокруг КНДР и Сирии, а также ряд других вопросов.

По итогу беседы Помпео призвал улучшить двусторонние отношения, а Лавров пригласил госсекретаря США посетить РФ в любое удобное время.

Позднее министра принял Трамп. В частности, стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и другие проблемы. Так, в вопросе о «деле РФ» российская сторона предложила США зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга.

Глава Белого дома назвал встречу «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога. Лавров же отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, добавив, что Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3 и теперь ждет ответа от американских властей.