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Общественники Уфы обеспокоены планами сноса дома-памятника

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В Уфе могут снести старинный дом, находящийся под охраной государства. О подобных планах сообщает общественное движение «Архзащита Уфы».

Речь идет о памятнике культурного наследия «Городская усадьба Н. Гурылева». Это двухэтажный деревянный дом и одноэтажный флигель с полукруглой застекленной верандой.

Усадьбу построили в 1911 году. Ее признали образцом деревянного зодчества. Под охраной государства объект находится с ноября 2018 года.

Как пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на общественников, 12 декабря на собрание жильцов на обсуждение вынесут вопрос о признании дома аварийным для последующего расселения и сноса.

Активисты обращают внимание на то, что решение о сносе было принято, несмотря на оформление дома в качестве памятника и многочисленные обращения граждан и организаций, включая Русское географическое общество.

В августе сообщалось о том, что в Уфе снесли здание, которому было более 100 лет. Памятник архитектуры конца XIX – начала XX века находился на улице Нехаева.

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