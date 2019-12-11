Один человек пострадал при пожаре на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге

Один человек получил травмы при пожаре на заводе в Екатеринбурге. Об этом 11 декабря сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как отмечает «РИА Новости», инцидент произошел на Уральском заводе лакокрасочных изделий. По данным МЧС, пострадавший получил ожоги. Уточняется, что при тушении произошли взрывы бочек с краской.

По предварительной информации, на предприятии загорелась разлитая краска, отмечает телеканал «360».

Пожару присвоен третий ранг сложности — огонь распространился на площади 800 кв. м. В ликвидации огня задействованы 91 человек и 30 единиц техники. Также принято решение о привлечении к тушению пожарного поезда. Передвижная лаборатория проверит воздух в районе ЧП на наличие вредных веществ. Как отмечает телеканал «Звезда», густой черный дым виден из всех районов Екатеринбурга. По данным спасателей, сейчас возгорание удалось локализовать.

8 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Московской области. Площадь пожара составила 1050 кв. м.