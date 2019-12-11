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Звание «Заслуженный журналист» учредят в Тверской области

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Работники СМИ Тверской области предложили учредить в регионе звание «Заслуженный журналист». Инициативу поддержал губернатор Игорь Руденя, выступая на итоговой пресс-конференции 11 декабря.

Глава региона выразил надежду на то, что идею поддержат и депутаты законодательного собрания области. По его словам, поощрение жителей — это важное направление в работе местных властей.

«Тверские ведомости» напоминают, что с 1 января 2020 года в Верхневолжье появится новая региональная награда — почетный знак «Слава отца».

Ее будут вручать за заслуги в воспитании детей и укрепление семьи, а также вклад в возрождение лучших семейных традиций отцам или усыновителям, проживающим в Тверской области и воспитавшим в одном браке пять и более детей. Им положена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей.

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