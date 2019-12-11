В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал исследование экспертов Общественной палаты России, согласно которому более трети россиян считают справедливым минимальным доходом для работающего человека более 50 тыс. рублей. По его словам, в среднем семью бы удовлетворил доход от 50 до 60 тыс. рублей на человека.

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тыс. рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой», — приводит RT слова сенатора в среду, 11 декабря.

Рязанский отметил, что с учетом географической разницы и различных климатических условий жизни эту сумму следует увеличить «на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий». Он пояснил, что цены там значительно дороже и вполне естественно, что эти коэффициенты отражают исторически реальную сложившуюся разницу в расходах. Сенатор добавил, что «цифры понятны».

«Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать», — заключил он.

Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным опроса Общественной палаты России, 35% респондентов считают справедливой минимальную зарплату суммой более 50 тыс. рублей.

Суммой 40–50 тыс. рублей ограничились 31% россиян, 20% проголосовали за 30–40 тыс. рублей, а 10% оказалось достаточно 21–30 тыс. рублей.

Кроме того, 60% участников опроса заявили, что сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. О неравенстве к доступу к культурным благам сообщили 8% респондентов, к благоприятной экологии — 11%. На невозможность обеспечить безопасность близким пожаловались 13% анкетируемых.

В августе 2019 года компания «Сбербанк Страхование жизни» провела исследование в 37 городах России, согласно которому жители крупных городов России считают, что для достойной жизни им нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.