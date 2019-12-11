Ветеранам Сталинградской битвы назначили единовременные выплаты

Единовременные выплаты по 1–3 тыс. рублей получат в первом квартале 2020 года ветераны, их вдовы, работники тыла и дети Сталинграда в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Сталинградской битве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Волгоградской области.

Ожидается, что все выплаты завершатся до 31 марта, передают «НовостиВолгограда.Ру». Ранее Волгоградская гордума увеличила сумму для приобретения продуктовых наборов участникам Сталинградской битвы — до 2 тыс. рублей. Это связано с подорожанием товаров, из которых обычно составляют набор: чай, крупы, консервы, макароны, сладости.

Сталинградская битва произошла на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Сражение считается одним из самых кровавых в истории человечества. Добавим, Волгоград официально именуется городом-героем Сталинградом шесть дней в году: 19 ноября, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября и 2 февраля.