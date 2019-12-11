Прямой эфир

Ветеранам Сталинградской битвы назначили единовременные выплаты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единовременные выплаты по 1–3 тыс. рублей получат в первом квартале 2020 года ветераны, их вдовы, работники тыла и дети Сталинграда в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Сталинградской битве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Волгоградской области.

Ожидается, что все выплаты завершатся до 31 марта, передают «НовостиВолгограда.Ру». Ранее Волгоградская гордума увеличила сумму для приобретения продуктовых наборов участникам Сталинградской битвы — до 2 тыс. рублей. Это связано с подорожанием товаров, из которых обычно составляют набор: чай, крупы, консервы, макароны, сладости.

Сталинградская битва произошла на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Сражение считается одним из самых кровавых в истории человечества. Добавим, Волгоград официально именуется городом-героем Сталинградом шесть дней в году: 19 ноября, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября и 2 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Общий том: Россия и Германия создали единое учебное пособие по истории
Издание выходит в двух странах с одинаковым текстом, но разными обложками
Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
Главы освобожденных советскими войсками стран упражняются в переписывании истории

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019