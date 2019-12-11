На следующей неделе пройдет встреча глав спортивных федераций России

Внеочередная встреча глав всех спортивных федераций России пройдет в Министерстве спорта на следующей неделе. Об этом 11 декабря на заседании коллегии Минспорта РФ заявил глава ведомства Павел Колобков.

На встрече будет обсуждаться ситуация в российском спорте, сложившаяся в результате решения Всемирного антидопингового агентства о лишении России права участвовать в международных соревнованиях. По словам Колобкова, данная тема особенно волнует тех, кто готовится к крупным спортивным мероприятиям. Также глава ведомства попросил уделить повышенное внимание работе со спортсменами.

«Надеюсь на откровенный разговор. Там мы вам сообщим о нашем подходе к этой проблеме, о нашей позиции в отношении обвинений», — приводит его слова ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам президента России Владимира Путина, наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.