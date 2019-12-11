Краснокнижных пятнистых оленей выпустили в заказнике под Ставрополем

В окрестностях Ставрополя в дикую природу выпустили 10 пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум. Теперь эти особи живут в заказнике «Русский лес».

Еще четырех оленей поселили в вольеры дирекции особо охраняемых природных территорий. В регионе продолжается реализация проекта «Сохраним природу родного края», отмечает NewsTracker.

Всего за два года на Ставрополье в естественную среду обитания отпустили более 100 оленей. Мероприятия по сохранению и увеличению популяции охотничьих животных включают пресечение нарушений, охрану территорий, подкармливание, а также вольерное содержание и воспроизводство пятнистого и благородного оленей.