Мужчина провалился в шахту лифта в Москве

Мужчина сорвался в шахту лифта одной из столичных высоток. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из 20-этажных домов в районе Ясенево. В шахте было обнаружено тело мужчины в спецодежде.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ноябре мужчина упал в шахту лифта в торговом центре под Пензой. Пострадавшим оказался охранник ТЦ, он пытался самостоятельно починить механизм. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.