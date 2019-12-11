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Мужчина провалился в шахту лифта в Москве

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Мужчина сорвался в шахту лифта одной из столичных высоток. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из 20-этажных домов в районе Ясенево. В шахте было обнаружено тело мужчины в спецодежде.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ноябре мужчина упал в шахту лифта в торговом центре под Пензой. Пострадавшим оказался охранник ТЦ, он пытался самостоятельно починить механизм. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.

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