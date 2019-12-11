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В МИД Турции заявили о возможности получить российские истребители вместо F-35

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Фото: ТАСС/Zuma/Tech. Sgt. Joshua Williams
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В случае если США не поставит Турции истребители пятого поколения F-35, Анкара сможет найти им альтернативу, в том числе и на российском рынке. Об этом 11 декабря в эфире телеканала A Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Если мы не получим F-35, то нам придется искать альтернативы. На российском или другом рынке», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США неоднократно выступали против этого соглашения и грозили Турции санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35. Трамп предупреждал Анкару об «огромных проблемах», якобы появившихся с приобретением С-400.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ от С-400 невозможным. По словам Чавушоглу, Турция выбрала российские системы ПВО, потому что союзники по НАТО отказались продавать такие комплексы Анкаре.

В ноябре в «Рособоронэкспорте» рассказали о сроках подписания нового контракта с Турцией по комплексам «Триумф».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.

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