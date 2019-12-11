Российские студенты выиграли в конкурсе технических клубов во Франции

Студенты из Самары выиграли в конкурсе технических клубов. Во Франции российские студенты представили модель экспериментальной ракеты. RocketLAV — конструкторское бюро Национального исследовательского университета имени Королева в Самаре. Вуз входит в один из научно-образовательных центров , которые создаются по всей стране в рамках нацпроекта «Наука». Студенты по всей стране получат возможность развивать свои идеи. Победа самарского конструкторского бюро в Париже — только начало больших достижений.