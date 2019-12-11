Молочные продукты с пальмовыми маслами переименуют

В России могут переименовать продукты с растительными жирами. Новые названия получат молочные продукты с пальмовыми маслами. Вместо йогурта или сметаны — «крем», «паста» или «соус». Cейчас на этикетках таких товаров указано: молокосодержащая продукция с заменителем молочного жира.